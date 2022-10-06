Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı... O anlar kamerada

06.10.2022 12:51

Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı... O anlar kamerada

Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin meydana getirdiği kazalar KGYS'ye yansıdı

SAKARYA Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki kadına çarptığı ve metrelerce sürüklediği anlar da saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına eylül ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin 3 farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. KGYS'ye yansıyan görüntülerde, Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan kadına çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Diğer bir kaza da şerit değiştiren tırın otomobile arkadan çarparak metrelerce sürüklemesi görüldü. KGYS'ye yansıyan 3'üncü kazada ise yeşil ışıkta geçen otomobil ile kontrolsüz geçen başka bir otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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