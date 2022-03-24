Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

24.03.2022 18:58
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, bir anda savruldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen Özkan İ.'ye çarptı. Yaralı, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis sürücünün yakalanması için inceleme başlattı.

(Mevlüt Bayraktar/ İHA)

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement