Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

12.03.2022 19:11

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyir halinde olan Z.D. idaresindeki 48 AAS 39 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü geçip, Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan H.M. idaresindeki 48 ABL 71 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Z.D. ve yolcu konumundaki H.E.P. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Bodrum'da 'Acı Ot Festivali' düzenlendi Bodrum'da 'Acı Ot Festivali' düzenlendi

Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement