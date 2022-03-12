Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyir halinde olan Z.D. idaresindeki 48 AAS 39 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü geçip, Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan H.M. idaresindeki 48 ABL 71 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Z.D. ve yolcu konumundaki H.E.P. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA