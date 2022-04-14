Kontrolden çıkan otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı

14.04.2022 23:30
Kontrolden çıkan otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin G. yönetimindeki 45 FV 137 plakalı otomobil ile seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gökmen Ö. yönetimindeki 45 ZC 3334 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Saadettin G. (51) hafif şekilde yaralandı. Yaralı Manisa Celal Bayar üniversite Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Haluk Satır/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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