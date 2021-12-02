Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden otomobil kanala devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunda meydana geldi. 67 DK 287 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolculuk yapan Bülbül K. haifif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.