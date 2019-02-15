Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil, Karşı Şeride Geçerek Kamyonetle Çarpıştı: 5 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil, Karşı Şeride Geçerek Kamyonetle Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın, karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil, Karşı Şeride Geçerek Kamyonetle Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın, karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çanakkale- İzmir karayolu Kadıköy Mahallesi Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Akçay istikametinden gelmekte olan E.O. idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, E.K. idaresindeki 10 KT 927 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada 10 AAR 174 plakalı otomobil sürücüsü de kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonunu kırması sonucu orta refüje çıktı. Kazada E.O. ve kamyonet sürücüsü E.K.'nin ağır, diğer araçlarda bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, zabıta kontrolünde yol belediye ekipleri tarafından temizlendi. Güvenlik ekipleri tarafından kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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