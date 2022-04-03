Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

03.04.2022 09:38
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Sultangazi-Arnavutköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı.

Sultangazi-Arnavutköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kaza sonrasında araçta bulunan anne ve 2 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HC 1016 plakalı otomobilin sürücüsü Yeliz Baltay, yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarak karşı şeride uçtu. Otoyol üzerinde ters şekilde duran araçta bulunan anne Yeliz Baltay ile kızı Berranur Altay ve ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde seyir halinde olan diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı karşı şeritteki bir aracın kamerasına yansıdı

Kaza esnasında yolun Sultangazi istikametinde olan bir aracın araç kamerası tarafından kaza anı saniye saniye görüntülendi. Kaza dolayısıyla yol Sultangazi istikametine bir müddet trafiğe kapatıldı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

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Sultangazi, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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