Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi Beykonak Caddesi Karşıyaka Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca yönünde Beykonak istikametine doğru gitmekte olan Ali Dedeoğlu yönetimindeki 07 ACA 168 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ali Dedeoğlu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Ali Dedeoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA