Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride uçtu: 1 yaralı Elazığ'da otomobil karşı şeride uçtu, karşıdan araçların gelmemesi büyük faciayı önledi Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride uçtu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride uçtu: 1 yaralı Elazığ'da otomobil karşı şeride uçtu, karşıdan araçların gelmemesi büyük faciayı önledi ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 UK 026 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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