DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

Kaza, saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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