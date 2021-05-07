Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Serkan S. yönetimindeki 55 ADP 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde ilerleyen Musa A.'nın kullandığı 55 ACR 242 plakalı kamyonete çarpan otomobil, yol kenarındaki boş alana savruldu.

Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Serkan S. ve Sinan M. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN