Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı

09.04.2022 04:26

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı

KONYA - Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu. Aracın çarptığı duvar yıkılırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdiltolu Mahallesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Ö.Ö. idaresindeki 42 CRK 73 plakalı Tofaş marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve yaralanan sürücü Ö.Ö., J.Ö. ve Z.B. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı. Bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen araç polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı duyarak olay yerine gelen vatandaşlardan İbrahim Etimeskul, "Araç seyir halinde hızlı bir şekilde bu tarafa gelirken, burada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra bahçeye girmiş" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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