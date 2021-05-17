Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 16 ARR 90 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Orta refüjdeki levhaya çarptıktan sonra savrularak karşı yöne geçen otomobil, diğer istikamette seyreden S.A. idaresindeki 06 BK 3336 plakalı çekici tıra çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.S.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.