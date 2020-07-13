Kontrolden çıkan otomobil, Kışla'ya girdi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil, Kışla'ya girdi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi.

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Kaza, sabaha karşı saat 04.40 sıralarında Söke- Milas Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas yönüne giden O.A. (40) yönetimindeki 34 AGD 466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'nın duvarını yıkarak içeriye girdi. Kazada yaralanan araç sürücüsü vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil, Kışla'ya girdi - Son Dakika
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