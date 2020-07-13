Kontrolden çıkan otomobil, Kışla'ya girdi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil, Kışla'ya girdi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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