Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüde Asılı Kaldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, iki köprü arasında asılı kaldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, iki köprü arasında asılı kaldı.



Ayşe Nur Y'nin (32) kullandığı 55 NJ 363 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yeni köprü ve yanındaki eski köprü arasında asılı kaldı.



Yaklaşık 3 metre yüksekten dereye düşme tehlikesi bulunan otomobilin sürücüsü için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Sürücü, olay yerine gelen itfaiye kırım aracının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı özel hastaneye kaldırıldı.



Otomobil, itfaiye ekiplerince yol kenarına çekildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir

Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti