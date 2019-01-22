Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüde Asılı Kaldı
2 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat halindeki köprüde asılı kaldı.
Kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı
GAZİANTEP - Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat halindeki köprüde asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye ilçesi Atatürk
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, K.S.'nin kullandığı 07 LE 239 plakalı otomobil, inşaat halindeki köprüde kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten düşmek üzereyken köprüde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o esnada bölgeden geçen MHP
İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk
, sürücüyü teselli etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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