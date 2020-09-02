Kontrolden çıkan otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontolden çıkan otomobilin köprünün demirliklerini aşarak taklalar atıp, dere yatağına yuvarlanması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontolden çıkan otomobilin köprünün demirliklerini aşarak taklalar atıp, dere yatağına yuvarlanması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Haluk Koç (25) yönetimindeki 16 AHB 386 plakalı otomobil, Kalburt köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demirliklerini aşarak taklalar atıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada Haluk Koç, Vedat Girgin (23) ve Beyza Tüfekçi (20) otomobilden fırlarken, Aslıhan Arat (20) otomobilde sıkıştı.Çevredekiler, yaraılara yardım ederken, ihabr üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkartılan Aslıhan Arat ve 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Aslıhan Arat ve Vedat Girgin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.



İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 00:14 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kontrolden çıkan otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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