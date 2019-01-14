Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüden Uçtu: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüden Uçtu: 1 Yaralı

18 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıKAYSERİ - Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil köprüden aşağı uçarken, araçta sıkışan sürücü itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil köprüden aşağı uçarken, araçta sıkışan sürücü itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre 42 P 6220 plakalı otomobil Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Sinan köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aşağı düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşların bakışları altında aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Sürücü, otomobilin tavanının itfaiye ekipleri tarafından kesilmesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sedyeye konulan yaralı sürücü vatandaşların da yardımı ile ambulansa taşındı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Polis, İtfaiye, 3. Sayfa
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