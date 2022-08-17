KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUĞUNA SAPLANDI - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUĞUNA SAPLANDI

17.08.2022 02:25

TUNCELİ'de Atatürk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak köprünün orta demir korkuluklarına saplandı.

TUNCELİ'de Atatürk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilin saplandığı yerde bulunan mahallenin ana şebeke su borusu patladı.

Kaza, gece saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden kent merkezi istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 23 HU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce takla attı daha sonra da çift şeritli köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan aracın saplandığı yerden geçen mahallenin ana şebeke su borusu patladı. Mahallenin kesilen içme suyunun yeniden verilmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edildi.

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Kaynak: DHA

Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

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