Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi tren garı köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yoldan tren garı köprüsüne giriş yapan 21 DH 655 otomobil, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişi başını koltuğa vurması sonucunda yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:42 Kaynak: İHA
Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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