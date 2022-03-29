Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

29.03.2022 09:56

Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kütüklerin istiflendiği alana uçtuğu kazada, bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kütüklerin istiflendiği alana uçtuğu kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-130 Karayolu Yalova istikameti Sepetlipınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 BDM 485 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi toprak zemine uçtu. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde yolcu olarak bulunan M.Y., yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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