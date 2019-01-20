Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi
37 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil markete girdiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil marketin camından içeri girdi.
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil marketin camından içeri girdi.
Kaza, Onikişubat
ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 66012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 46 BJ 105 plakalı otomobilin sürücü Sibel K. geri vites yerine ileri vitese taktı. Aniden gaza basan sürücü, bir marketin camından içeri girdi. Kazada markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası fenalık geçiren Sibel K. ve kalp hastası olduğu öğrenilen eşi için ambulans çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:54 Kaynak: İHA
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