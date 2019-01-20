Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

37 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil markete girdiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil marketin camından içeri girdi.

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil marketin camından içeri girdi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 66012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 46 BJ 105 plakalı otomobilin sürücü Sibel K. geri vites yerine ileri vitese taktı. Aniden gaza basan sürücü, bir marketin camından içeri girdi. Kazada markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası fenalık geçiren Sibel K. ve kalp hastası olduğu öğrenilen eşi için ambulans çağrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:31:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]