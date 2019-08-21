Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
1 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA - Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, markette maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Kaynarca ilçesi Konak
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk'e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu 5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı