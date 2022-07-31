Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı

31.07.2022 23:37

Kadıköy'de Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

Kadıköy'de Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

Mehmet Berkay S.'nin kullandığı 34 DPJ 757 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak, tellerde asıldı kaldı.

Yaralının olmadığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çekici kullanarak aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! 'Metrobüse yakın' ibaresi son derece manidar... İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! 'Metrobüse yakın' ibaresi son derece manidar... Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Marmaray, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 00:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement