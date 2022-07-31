İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! 'Metrobüse yakın' ibaresi son derece manidar...

Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Marmaray, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı - Son Dakika

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