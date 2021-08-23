Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu: Anne ve kızı yüzerek kurtuldu - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu: Anne ve kızı yüzerek kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu: Anne ve kızı yüzerek kurtuldu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu: Anne ve kızı yüzerek kurtuldu SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisindeki anne ve kızı yüzerek kurtuldu. Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 19 AZ 277 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na girdi. Durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken araç içerisinde bulunan anne S.B. ve kızı E.B. ölümün kıyısından yüzerek kurtuldu. Suya giren otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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