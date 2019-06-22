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Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden firar ettiDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden firar etti
DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu öne sürülen kaza sonrası olay yerinden firar eden 27 AAV 68 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki 15 DM 464 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası ise alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ise incelemelerde bulundu.
Yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin bir anda park halindeki midibüse çarptı ve yan dönerek durması yer alıyor. görgü tanıklarının iddiasına göre ise araçtan inen sürücü yol kenarında bir süre oturduktan sonra polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
kaza, denizli, trafik kazası, otomobil, 3. Sayfa
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