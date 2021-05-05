KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip minibüsle çarpıştığı, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere ve yaya geçidinin beton bölümüne çarpan otomobil savrularak karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Pabutçu ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce bariyerlere daha sonra da yaya geçidinin ayağına çarptığı belirlendi. Savrularak karşı şeride geçen otomobilin minibüsün çarpışması da ayrıca görüntülerde yer aldı.