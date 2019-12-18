Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra öğrencilerin arasına daldı.

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra öğrencilerin arasına daldı. Faciadan dönülen kazada 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi 55017'nci sokakta meydana geldi. Hülya Nar (27), 46 D 2578 plakalı otomobili ile çocuğunu okula bıraktıktan sonra okul önünden ayrılmak istedi. İddiaya göre bu sırada aracın direksiyonu kilitlendi, freni tutmadı ve yokuş aşağı inmeye başladı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki polis otosuna çarptı daha sonra lise öğrencilerin arasına daldı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki başka otomobil ile bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Hülya Nar ile birlikte lise öğrencileri Beyza Diken, Seher Toprak ve Halide Toğuzoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan sürücü Hülya Nar, "Direksiyon kilitlendi, kontak da dönmedi. Fren de tutmadı" dedi.

Görgü tanıkları ise otomobilin önce polis otosuna, ardından da kaldırıma çıkarak öğrencilere çarptığını söyledi.


Polis, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:03 Kaynak: DHA
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