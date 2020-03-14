Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı

6 saat önce

- Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı Demir direğin devrildiği esnada yolun boş olması olası facianın önüne geçti Denizli'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği devirip...

- Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı

Demir direğin devrildiği esnada yolun boş olması olası facianın önüne geçti

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği devirip ağaca çarparak durabildi. Direğin devrildiği esnada yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. 10 AL 843 plakalı otomobili ile yolda seyir halinde olan M.Ü., aracının henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yola trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği çarpıp devirip ardından yol ortasındaki ağaçlara çarparak durabildi. Direğin devrilmesi esnasında yoldan her hangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün de yardımı ile yol ortasında duran demir direği başka bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenli bir noktaya aldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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