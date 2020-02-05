Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te kontrolden otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Safranbolu çevre yolundan meydana geldi. Sinan Başkaya yönetimindeki 45 FV 655 plakalı otomobil, Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere sonra ağaca çarptı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazayı gören Karabük Valiliğinde nöbetçi AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK