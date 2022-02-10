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Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı

10.02.2022 11:43
Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden araca çarptı.

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Öte yandan Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde yaşandı. Yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önünde seyreden araca çarptı. Çarpışmayla bbirlikte otomobillerden biri refüje çıktı diğeri de ters yöne dönerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar yaşandı. Ulaşım ise bir süre kontrollü sağlandı. Öte yandan Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Onur Ü. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı

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Zonguldak, Otomobil, Milli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçla çarpıştı - Son Dakika
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