Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi

6 saat önce

Muratlı-Tekirdağ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi, System.String[]

Muratlı- Tekirdağ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M. idaresindeki 59 DV 965 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sağ bariyere, sonra kendisini sollamak isteyen 59 ED 683 plakalı hafif ticari araca, oradan da orta refüje çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü F.M., itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.


Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Tedavisi süren yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralı tedbiren Tekirdağ'a sevk edildi. Kaza mahalline gelen jandarma trafik ve emniyet trafik ekipleri yolun güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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