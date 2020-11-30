Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet T. yönetimindeki 11 AF 969 plakalı otomobil Hamsu Köprüsü'ne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak, durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verilirken, kazalı aracın çekici yardımıyla çekilmesi sonrası normalde döndü.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.