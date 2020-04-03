Kontrolden çıkan otomobil orta refüje daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje daldı: 2 yaralı

Otomobil iki ağaca çarparak durabildi

İSTANBUL - Pendik sahil yolunda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje daldı. Otomobil orta refüjde bulunan bir ağacı söktü, başka bir ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Pendik sahil yolunda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak bir ağaca çarpıp yerinden söktü, ardından başka bir ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar yerde yatarak sağlık ekiplerini bekledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.