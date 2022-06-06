Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi

06.06.2022 11:15
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje girip ve yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje girip ve yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş., idaresindeki 34 PC 6499 plakalı otomobil belde yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Refüjdeki yön tabelasına çarparak durabilen otomobilse sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ardından kendi imkanların ile araçtan çıktı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından araç girdiği refüjden çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi

YORUMLAR
500
Trouw Nutrition'dan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı Trouw Nutrition'dan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı Şehit piyade onbaşı Ramazan Ülkü mevlitle yad edildi Şehit piyade onbaşı Ramazan Ülkü mevlitle yad edildi
Kaynak: İHA

Kemerkaya, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
10:51 Üzerinden minibüs geçmişti! İdrar kanalı kopan 5 yaşındaki çocuk zorlu operasyonla sağlığına kavuştu
10:50 İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki
10:48 Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz
10:46 Türk bilim insanını endişelendiren sorun: Papağanlar kumru gibi her yere dağılabilir
10:35 58 yaşındaki Avşar kızı Kıbrıs'ta bikinili görüntülendi
10:24 Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi! Görüşmeler yapılıyor
10:24 Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor
10:21 Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 11:22:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement