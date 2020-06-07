Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı -Bariyerleri parçalayıp takla atarak 50 metre sürüklendi Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri parçalayıp karşı yöne geçerek takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı -Bariyerleri parçalayıp takla atarak 50 metre sürüklendi ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri parçalayıp karşı yöne geçerek takla attı. Park halindeki bir araca da çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza bugün akşam saat 20.00 sıralarında Kumluca Gödene Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre S.Y. idaresindeki 07 V 9366 plakalı otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri parçalayarak karşı yöne geçti. Takla atarak 50 metre sürüklenen otomobil park halindeki 07 ADU 020 plakalı otomobile çarparak durabildi Kazada 07 0366 plakalı otomobil sürücüsü S.Y. ile aynı araçta bulunan K.S. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü S.Y. ve yolcu K.S. ambulansla Kumluca Devlet hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle Gödene Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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