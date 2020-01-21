Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Aile Yaşam Merkezi önünde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda 06 FD 7864 plakalı otomobil otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
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