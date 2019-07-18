Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına girdi
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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına girdi

13 dakika önce

Otobüs durağına giren otomobilden detaylar Polis ekibinin incelemesi Olay yerindeki vatandaşlardan detay Otomobilin çekiciye yüklenmesi İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi.

Otobüs durağına giren otomobilden detaylar
Polis ekibinin incelemesi
Olay yerindeki vatandaşlardan detay
Otomobilin çekiciye yüklenmesi İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. (1)
Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına girdi
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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