Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına girdi
13 dakika önce
Otobüs durağına giren otomobilden detaylar Polis ekibinin incelemesi Olay yerindeki vatandaşlardan detay Otomobilin çekiciye yüklenmesi İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Otobüs durağına giren otomobilden detaylar Polis
ekibinin incelemesi
Olay yerindeki vatandaşlardan detay
Otomobilin çekiciye yüklenmesi İZMİR - İzmir
'in Bornova
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. (1)
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