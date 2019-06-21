Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü O.E., yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]
SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü O.E., yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı otomobil, iddiaya göre cadde üzerinde manevra yapmak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce park halindeki 58 ABB 725 plakalı otomobile, ardından hızlanarak karşı şeritte park halinde bulunan 38 FB 476 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü O.E. yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı O.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 01:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]