Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

21.03.2021 01:22

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

BURSA - Yalova- Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrasında mahalleli büyük bir korku yaşayarak dışarı fırladı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi'de ana yol Terminal girişi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tekin Elitaş idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken İznik kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Turcan Tuğral idaresindeki 34 PAV 98 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yan yolda park halinde olan bir otomobil ile bir minibüse çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tekin Sevlim yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı şahıs yakındaki bir oto tamirhanenin önüne yatırıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan yaralı Tekin Sevlim Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada bir otomobil ile bir minibüs hasar görürken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Otomobil, Yalova, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika


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