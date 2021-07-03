Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesi Göktuğ Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kontrolden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki iki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana gelirken yaralı olmaması sevindirdi. - ANKARA

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