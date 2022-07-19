Çakallık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fahrettin B. idaresindeki 54 AK 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fahrettin B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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