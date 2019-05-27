Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil polis aracına böyle çarptı

Kontrolden çıkan otomobil polis aracına böyle çarptı

4 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil polis aracına böyle çarptı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada otomobilin lastiğinin onlarca metre öteye fırlaması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan Atatürk Bulvarında meydana geldi. İlçe merkezine 20 RE 332 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Selim Dağcı (34), otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol ortasındaki refüje ardından yolun solunda park halinde olan polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin arka lastiği yerinden fırlayarak kaldırıma çarpıp zıplayarak yol ortasına düştü. Kazada araç sürücüsü Dağcı yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Dağcı'nın ayağının kırıldığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından tahkikat başlatılırken, kaza esnasında polis aracının boş olması ve o esnada yoldan başka bir aracın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:11 Kaynak: İHA
Denizli, Buldan, Polis, 3. Sayfa
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