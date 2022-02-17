Üye Girişi
Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

17.02.2022 01:13
Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Ali M., çevredekilerin yardımıyla çıkartılarak hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Ali M. yönetimindeki 51 HC 439 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali M., çevredeki vatandaşlarca çıkartıldı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Ali M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Genç kız şikayetinden vazgeçmediği için öldürülmüş
01:04 Hakan'ın başarılı performansı kazanmaya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Inter'i son 15 dakikada yendi
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Bayern Münih, Salzburg karşısında öldü öldü dirildi
00:30 3600 ek gösterge yasalaşırsa kim ne kadar fark alacak? İşte tek tek mesleklerin yeni ücret listesi
00:11 Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi
00:08 Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi
00:06 Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı netleşti! Ekranlara dönüş tarihi de belli
23:55 Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu!
23:32 Hull City'sinde şaşkınlık yaratan durum! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı iki maçtır kayıplara karıştı
23:19 Erdoğan'ın sitemi Millete Sesleniş konuşmasına damga vurdu: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 01:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement