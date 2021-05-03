Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi

-Kazada araçta sıkışan sürücü vatandaşların sayesinde kurtarıldı

-Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkartan Hüseyin Şentürk:

-"Şoförün tek şansı, bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, D010 karayolunun Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Erdal Y. idaresindeki 81 AAN 244 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın neticesinde sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan Erdal Y., vatandaşların yardımı neticesinde çıkartıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Erdal Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Şoförün tek şansı, bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı

Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkartan Hüseyin Şentürk, "Kendi restoranımızda çalışırken bir ses duyduk. Sesin üzerine yola çıktık. Burada arabanın kaza yaptığını görünce koşarak geldik. Araçta sadece şoför vardı. Başka hiç kimse yoktu. Şoförün tek şansı, bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı. Çünkü emniyet kemerini ben açtım. Arabadan dışarıya aldım. Yan yatırdım, eğer kanaması varsa kendi kanıyla boğulmasın, diye. Sonra ambulansı kardeşim İsmail aradı. Sağlıkçılara teslim ettik. Yaralı, 'Arabadan beni indir abi. Sol ayağım çok ağrıyor' demişti. O yüzden emniyet kemerini çözüp arabadan indirip sağ omuzunun üzerine yatırdık" dedi.

Hiçbir müdahalede bulunmadan sağlık ekiplerine teslim ettik

Sesi duyunca abisi Hüseyin Şentürk ile birlikte koşarak olay yerine geldiğini belirten İsmail Şentürk, "Arkadaş arabadan sıkışmıştı. Abim direkt emniyet kemerini çözdü. Aşağıya indirdik. Yan yatırdık. Hareket ettirmedik hiçbir şekilde. Sağ omuzunun üzerinde yatılı bir şekilde durdu. Ambulansı aradık. Hiçbir müdahalede bulunmadan sağlık ekiplerine teslim ettik. Gönderdik hastaneye" diye konuştu.