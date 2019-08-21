Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, devrildi: 1 yaralı

15 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Zahit Özler (25), araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, devrildi: 1 yaralı, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Zahit Özler (25), araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- Yumurtalık Karayolu Kurtkulağı kavşağında meydana geldi. Zahit Özler yönetimindeki 01 ACY 738 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan Özler'e ulaşamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Özler'i çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralı Özler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ceyhan, Özler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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