Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

19 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Side- Kumköy istikametine seyir halindeki Ali Kocagöz'ün kullandığı 07 L 9788 plakalı otomobil, refüj bordürü ve refüjdeki palmiyeye çarpıp devrildi.

Devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan ve olay yerindeki müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ali Kocagöz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
side mahallesi, antalya, manavgat, otomobil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:37:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]