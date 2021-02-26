Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

26.02.2021 20:25

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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