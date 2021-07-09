Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AEA 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.