Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

23.02.2022 09:26
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak durabildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Milas - Bodrum karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil devrildi Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil devrildi Uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı Uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement